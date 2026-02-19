Restablecen sistema aduanero y reanudan cruces en Reynosa

Esta mañana quedó restablecido el sistema de operación aduanera a nivel nacional, lo que permitió reanudar con normalidad el cruce del autotransporte

Alrededor de las 11:30 de la mañana quedó restablecido el sistema de operación aduanera a nivel nacional, lo que permitió reanudar con normalidad el cruce del autotransporte de carga hacia Estados Unidos, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, la plataforma central volvió a funcionar de manera regular, reactivando los procesos de despacho y el tránsito de vehículos de carga en las distintas aduanas del país.

La interrupción se registró durante la mañana y afectó, entre otros puntos, el Puente Internacional Pharr–Reynosa, así como otros cruces internacionales en el estado de Tamaulipas, generando demoras temporales en el flujo de mercancías.

El aviso de restablecimiento fue enviado a las agencias aduanales de Reynosa, donde si bien no se reportaron afectaciones mayores en los procesos administrativos, sí se observaron largas filas de tractocamiones que transportan mercancía diversa con destino al Valle del Río Grande.

Las autoridades señalaron que mantienen vigilancia permanente sobre el funcionamiento de la plataforma nacional, a fin de detectar cualquier eventualidad y mantener informada oportunamente a la comunidad de comercio exterior.

Cabe destacar que los turistas que transitan por Reynosa no se vieron impactados por la intermitencia del sistema, ya que la ciudad cuenta con otros cruces internacionales que operaron con normalidad.

Entre ellos se encuentran el Puente Internacional Reynosa–Hidalgo y el Puente Internacional Anzaldúas, los cuales continuaron brindando servicio regular para el cruce de vehículos particulares.