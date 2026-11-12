Restablece el INE servicios en módulos de atención ciudadana

La reanudación ocurrió luego del diálogo entre autoridades nacionales del INE y una comisión de representantes del personal

La vocal ejecutiva distrital del Consejo 05 del Instituto Nacional Electoral (INE), con cabecera en Ciudad Victoria, Karla Ortega, informó que desde el 10 de noviembre se restableció la prestación regular de servicios en los módulos de atención ciudadana.

La reanudación ocurrió luego del diálogo entre autoridades nacionales del INE y una comisión de representantes del personal, en el que se establecieron compromisos para mejorar las condiciones salariales, laborales, técnicas, operativas y administrativas de las y los trabajadores; además, confirmó que en estas oficinas, un total de 20 empleados se adhirieron al paro nacional.

Entre los acuerdos destaca la propuesta de incluir en el presupuesto de 2027 un aumento salarial de al menos 6%. También se analizará la posibilidad de incrementos de entre 8% y 12%, sujetos a la disponibilidad presupuestal, y se revisarán las condiciones laborales de quienes están a cargo de los módulos.

“También se acordó revisar el reconocimiento de la antigüedad, el respeto a los periodos de descanso y alimentación, la seguridad de los módulos itinerantes, los gastos de campo y los tiempos de traslado, además de fortalecer las condiciones operativas y administrativas”, puntualizó.

Karla Ortega señaló que la reducción de prestaciones ya ha tenido un impacto importante para el personal.

“Entre otras medidas, se retiraron seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada”, señaló.

Respecto a posibles reducciones salariales, indicó que el tema continúa sobre la mesa y que los planteamientos que circulan en redes sociales no constituyen una propuesta formal, por lo que advirtió que cualquier ajuste debe analizarse cuidadosamente, pues podría afectar a distintos niveles del personal, incluidos directores y vocales ejecutivos.

La funcionaria electoral consideró preocupante una posible precarización de la función electoral, al señalar que se trata de una labor especializada, desempeñada por personal del Servicio Profesional Electoral que recibe capacitación constante.