Respiran productores por aumento en el precio del limón italiano

El precio del limón italiano experimenta un aumento significativo, alcanzando los 10,500 pesos la tonelada, lo que representa un respiro para los productores que el año pasado no alcanzaban ni a cubrir los gastos de operación.

En el 2024, la fluctuación del precio del limón italiano llevó a muchos productores a tomar la drástica decisión de cortar las plantas de limón para volver a injertarlos de naranja.

Esta decisión se debió a que el precio del limón no representaba algo significativo para los productores, lo que los llevó a buscar alternativas más rentables.

Incluso en este mismo año, en algunas regiones como Michoacán, entidad que lidera a nivel nacional, los productores están tirando el limón debido a las extorsiones y al alto costo final que por ende representa para ellos.

Empresas que se benefician del aumento del precio

Empresas como Cítricos de Santa Engracia, ubicada en la región del centro de Tamaulipas en el municipio de Hidalgo, están recibiendo este producto para exportarlo a Estados Unidos.

Otra decena de empresas también se están beneficiando del aumento en el precio.

Preferencias en México y Estados Unidos

En nuestro país se prefiere el limón mexicano, que es más pequeño y tiene un mayor grado de acidez. Sin embargo, el limón italiano es preferido en Estados Unidos, donde es mucho más común y abunda en bares y restaurantes.

Producción y exportación en México

México es uno de los principales productores de limón en el mundo, con una producción anual de más de 3.2 millones de toneladas.

Los estados que más producen limón en todas sus variedades son Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima, mientras que Tamaulipas se distingue por producir principalmente el limón italiano, del cual es líder nacional en exportación.

Tan solo en 2024, Tamaulipas llegó a producir 135 mil toneladas, aunque no se coloca como el principal productor a nivel nacional, de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La mayor parte de la producción se destina al mercado nacional, pero también se exporta a países como Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Francia y España.

Desafíos para los productores

A pesar del aumento en el precio, los productores del país enfrentan desafíos como la inseguridad, las extorsiones y la competencia en el mercado.

Por fortuna, en Tamaulipas esta situación se encuentra normalizada y los productores se benefician de la alza del precio, repercutiendo en la economía de las regiones.

De acuerdo al portal del gobierno de México, en su reciente publicación ‘Trazabilidad del limón italiano (citrus limon L.) en Tamaulipas, México, señala que el estado ocupa el tercer lugar en la producción nacional, con una superficie establecida de 40 mil 557 hectáreas de cítricos, de las cuales 86.7 por ciento son de naranja y 8.9 por ciento de limón italiano. El resto son de toronja y otros cítricos.

El cultivo comercial de limón amarillo se inició en Tamaulipas, México, desde los años 70, bajo contrato entre la Asociación Tamaulipeca Exportadora de Cítricos (ATEC) y una empresa refresquera trasnacional, con el objeto de obtener su aceite esencial para usarlo como saborizante por esta industria, desde entonces se ha consolidado como un producto de exportación a Estados Unidos, Canadá y al mercado asiático como Japón y Corea.