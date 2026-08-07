Respaldan continuidad de escuelas militarizadas en Reynosa

El director del Bachillerato Militarizado defendió el modelo educativo y destacó su aceptación entre alumnos, padres de familia y exalumnos

Luego de que padres de familia, alumnos y exalumnos manifestaran su inconformidad por la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar el concepto de escuelas militarizadas, el director del Bachillerato Militarizado de Reynosa, Tomás Blanco de León, salió en defensa de este modelo educativo al asegurar que cuenta con una amplia aceptación entre la población.

El directivo señaló que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva desde la creación del plantel y afirmó que los estudiantes son bien recibidos cada vez que participan en actividades fuera de la escuela.

“Cuando vamos a un evento, tiene mucha aceptación la escuela, hablan muy bien de la escuela. En donde quiera que nos paramos, donde quiera que van los muchachos, ha tenido muy buena aceptación”, expresó.

Director defiende la disciplina y formación del modelo militarizado

Blanco de León también explicó que una de las principales confusiones sobre este tipo de instituciones es pensar que funcionan como centros de corrección para jóvenes con problemas de conducta, cuando su verdadero objetivo es fomentar la disciplina, los valores y la formación integral.

“Esto no es una correccional, no es un reformatorio. Muchos padres de familia lo toman así: ‘yo traigo a mi hijo porque tiene problemas’. No es una escuela para eso. Hemos dado de baja a alumnos por eso. Drogas, cero. Bullying existe en todas partes, pero aquí lo controlamos”, afirmó.

El director indicó que la disciplina es uno de los pilares del bachillerato y que el término “militarizado” se refiere a la aplicación de normas de orden y responsabilidad, sin implicar prácticas de castigo o maltrato hacia los estudiantes.

“Algunas materias militares, como la instrucción de orden cerrado, no es otra cosa más que marchar, tener un poquito de disciplina y orden. No los dejamos traer el pelo largo, se les pasa revista para que traigan las uñas cortadas y cuestiones así, que es lo que hacíamos, por lo menos en mi época, en las escuelas. No es otra cosa más que eso”, explicó.

Planteles esperan nuevos lineamientos de la SEP

Respecto a la intención de la Secretaría de Educación de eliminar este modelo en las escuelas públicas, informó que los planteles pertenecientes al Gobierno de Tamaulipas permanecen en espera de los nuevos lineamientos. Entre las alternativas que se han mencionado está su incorporación al sistema del Colegio de Bachilleres o a los ITACE, aunque hasta ahora no existe una decisión oficial.