Respaldan auditorías al padrón de proveedores en Tamaulipas

La Secretaría de Administración destacó la colaboración con Anticorrupción para revisar documentación y establecimientos de proveedores

La titular de la Secretaría de Administración en Tamaulipas, Luis Eugenia Manautou Galván, confirmó que personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha realizado visitas de inspección, tanto documental como física, al departamento de padrón de proveedores como parte de sus funciones de fiscalización.

Manautou Galván celebró la colaboración con la titular de dicha dependencia, Norma Angélica Pedraza Mello, al señalar que la Secretaría de Administración no cuenta con las atribuciones legales para verificar físicamente los establecimientos de los proveedores. “Nosotros estamos encantados de que esté ahí porque es parte de las atribuciones que ella tiene”, comentó.

La funcionaria estatal detalló que su dependencia se encarga de solicitar requisitos rigurosos para el registro, tales como:

Opiniones de cumplimiento favorables del SAT, IMSS e Infonavit, comprobantes de domicilio, identificaciones oficiales y actas de nacimiento (en el caso de personas físicas).

Explicó que, aunque algunos requisitos no están explícitamente marcados en la normativa básica, se solicitan de forma preventiva para cumplir con las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación podría realizar en el futuro.

Finalmente, Manautou Galván aseguró que la entrega de información a la Secretaría Anticorrupción fluye sin contratiempos, destacando que estas revisiones coadyuvan a garantizar la transparencia y la legalidad en las operaciones que se realizan a través de la Dirección General de Compras.