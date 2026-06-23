Respalda Canaco Matamoros operativos pero advierte afectaciones

El sector comercio continúa operando pese a las dificultades, manteniendo abiertos sus negocios para abastecer a la comunidad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Matamoros y titular de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, se pronunció sobre los recientes operativos de alto impacto implementados por fuerzas federales y estatales en municipios fronterizos, señalando que estas acciones responden a la necesidad de investigar delitos graves que han sacudido a la región.

El líder empresarial explicó que, de acuerdo con lo observado, estos despliegues están relacionados con investigaciones derivadas de hechos delictivos recientes, incluyendo homicidios que han generado indignación social, como el ocurrido hace unos días en pleno centro de la ciudad. Indicó que este tipo de situaciones activa la intervención de autoridades de los distintos niveles de gobierno, quienes buscan ubicar y detener a los llamados “objetivos prioritarios”.

Rodríguez Padrón reconoció que, aunque estos operativos generan molestias y afectan la dinámica diaria, son necesarios para evitar que los delitos queden impunes.

“No puede quedar impune una serie de situaciones que están pasando”, subrayó, al tiempo que destacó la importancia de que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

No obstante, advirtió que estas acciones también tienen un impacto directo en la actividad comercial, especialmente en una ciudad fronteriza como Matamoros. Señaló que las alertas emitidas por Estados Unidos y la percepción de inseguridad provocan una disminución en la afluencia de visitantes, lo que se traduce en pérdidas económicas para el sector.

El dirigente lamentó que la sociedad esté perdiendo la capacidad de asombro ante hechos violentos, lo cual consideró preocupante, ya que se corre el riesgo de normalizar situaciones que no deberían ser aceptadas. En ese sentido, hizo un llamado a no ser indiferentes ante la violencia y a exigir justicia para las víctimas.

Asimismo, reconoció que existe temor entre la población, lo que en muchos casos inhibe la participación ciudadana. Sin embargo, afirmó que el sector comercio continúa operando pese a las dificultades, manteniendo abiertos sus negocios para abastecer a la comunidad.

“Sucedan las cosas que sucedan, nosotros abrimos las cortinas y atendemos a la gente”, expresó.

Finalmente, Rodríguez Padrón insistió en que la clave está en que las autoridades logren resultados concretos y castiguen a los responsables, ya que —dijo— la impunidad es uno de los factores que más lastiman a la sociedad.