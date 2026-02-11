Residentes de Port Isabel con 30 días para comprobar ciudadanía

El aviso advierte que, en caso de no presentar los documentos dentro del plazo establecido, el contrato de arrendamiento podría ser terminado

Residentes de la ciudad de Port Isabel, Texas, manifestaron su preocupación luego de recibir por correo una notificación oficial emitida por la Autoridad de Vivienda de Port Isabel, en la que se les informa que cuentan con un plazo de 30 días para presentar documentos que acrediten su ciudadanía.

De acuerdo con la carta, la medida se deriva de la Orden Ejecutiva 14218, emitida el 23 de enero de 2026, y establece que todos los residentes deberán entregar documentación que compruebe su estatus, como acta de nacimiento de Estados Unidos, pasaporte, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía.

El aviso advierte que, en caso de no presentar los documentos dentro del plazo establecido, el contrato de arrendamiento podría ser terminado, conforme a las regulaciones vigentes en materia de vivienda.

Asimismo, se indicó que los residentes deberán entregar copias de la documentación en las oficinas ubicadas en el 106 Port Road, en Port Isabel, Texas, a más tardar el 3 de marzo de 2026.

Habitantes de esta comunidad señalaron que la notificación llegó sin previo diálogo ni explicación pública, lo que ha generado inquietud, temor e incertidumbre entre las familias, especialmente entre personas en situación vulnerable.

Esta situación también ha generado preocupación entre ciudadanos de la frontera de Tamaulipas, al considerar que ambas regiones mantienen estrechos lazos familiares, sociales y comerciales, por lo que este tipo de decisiones podría impactar directamente en la estabilidad de las familias que viven y trabajan a ambos lados de la frontera.

Finalmente, residentes cuestionaron si este tipo de notificaciones tienen como objetivo únicamente garantizar el cumplimiento de la ley o si, por el contrario, están provocando un clima de tensión e inestabilidad social dentro de la comunidad.