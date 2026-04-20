Resguardan a menor solo en la calle tras huir de casa

Un ciudadano protegió al niño y pidió apoyo en redes; el caso expone la vulnerabilidad infantil y la urgencia de intervención de autoridades

Un menor de edad fue localizado caminando sin compañía por calles de la ciudad durante la noche de este sábado, lo que generó preocupación entre ciudadanos que observaron la situación.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el niño habría señalado que salió de su domicilio tras presuntos conflictos familiares y que se encontraba bajo el cuidado de una tía.

Ante este escenario, un ciudadano que lo encontró decidió intervenir para resguardarlo, brindándole alimento, ropa y un lugar seguro, con el objetivo de protegerlo de las condiciones del entorno.

En busca de orientación, el hombre realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales para solicitar apoyo sobre las instancias correspondientes a las que debía acudir y así garantizar la seguridad del menor.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el sector donde ocurrieron los hechos ni si el niño fue canalizado a alguna institución encargada de la protección de menores.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de la intervención oportuna tanto de la ciudadanía como de las autoridades para salvaguardar su integridad.