Rescatan y atienden a felino silvestre en Tamaulipas

Las autoridades indicaron que el seguimiento veterinario permitirá determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural

Personal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas participó en el rescate y atención de un felino silvestre localizado en una zona serrana del estado, luego de quedar atrapado accidentalmente en una trampa colocada para jabalí.

El caso activó la intervención de especialistas en fauna silvestre, quienes acudieron al sitio para liberar al ejemplar y realizar una primera valoración de su estado físico, con el objetivo de evitar que las lesiones derivadas del atrapamiento pusieran en riesgo su vida.

Trasladan al ejemplar a Ciudad Victoria

Después de la valoración inicial, el felino fue trasladado a Ciudad Victoria, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación.

Las autoridades indicaron que el seguimiento veterinario permitirá conocer su evolución y determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.

La prioridad será garantizar su recuperación y bienestar antes de definir una posible liberación, por lo que el ejemplar continuará bajo monitoreo de personal capacitado.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, destacó la importancia de actuar de manera coordinada para proteger la vida silvestre y brindar atención inmediata a las especies que requieren cuidados especializados.

El rescate forma parte de los esfuerzos que se realizan en Tamaulipas para fortalecer la conservación de especies nativas, especialmente de felinos silvestres que habitan en zonas serranas y áreas naturales del estado.

En meses recientes, las autoridades estatales han mantenido acciones de monitoreo, atención y liberación de ejemplares, como parte de una estrategia enfocada en proteger la biodiversidad y reducir riesgos para la fauna en su entorno natural.

Evaluarán su posible liberación

Hasta el momento no se ha precisado la especie exacta del felino ni la ubicación detallada donde fue localizado, debido a criterios de protección del ejemplar y de su hábitat.

Especialistas continuarán con la revisión médica para descartar lesiones mayores y valorar su comportamiento antes de decidir si puede ser reintegrado a la vida silvestre.

La Comisión reiteró que continuará trabajando en la conservación y protección de la biodiversidad de Tamaulipas, así como en la atención de reportes relacionados con especies que se encuentren en situación de riesgo.