Rescatan venada lesionada en zona periférica de Reynosa

Una venada que deambulaba lesionada en la periferia de Reynosa fue rescatada por personal de la Dirección de Bienestar Animal

Una venada que deambulaba lesionada en la periferia de Reynosa fue rescatada por personal de la Dirección de Bienestar Animal, luego de que ciudadanos reportaran su presencia a través de redes sociales.

El ejemplar permanece bajo resguardo y recibe atención veterinaria antes de ser liberado en su hábitat.

El director de Bienestar Animal, Rubén Rea Morán, informó que al llegar al sitio confirmaron que el animal presentaba una fractura en una de sus patas, por lo que fue trasladado para recibir tratamiento especializado.

"Se reportó una venada que estaba lesionada, llegamos y, desafortunadamente, tenía una pata quebrada; la checó el veterinario y está en resguardo; vamos a esperar a que se recupere para poder liberarla. Hemos tenido reportes de animales de fauna silvestre que se acercan mucho a la ciudad; estamos en una zona en donde hay avistamiento de venados, entonces hay que tener mucho cuidado", explicó.

El funcionario señaló que este no es un caso aislado, ya que anteriormente también atendieron el rescate de otro venado que, tras ser atropellado, ingresó a un domicilio y provocó momentos de tensión entre sus habitantes.

"Tuvimos un caso de otro venado en meses anteriores, que lo atropelló un carro y se metió a una casa y tuvo un altercado con la familia, porque se metió el venado al domicilio; era un macho, esta era una venada hembra, y hay que tener mucha precaución. Afortunadamente, nosotros llegamos; hay que hacer el reporte a Bienestar Animal, ya dimos parte a Profepa, el animal está en resguardo y, una vez recuperado, se va a liberar", comentó.

De acuerdo con las autoridades, los avistamientos de venados se presentan principalmente en la franja limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León.

Consideran que la expansión urbana y la industrialización de zonas boscosas han provocado que estos animales busquen nuevos espacios, acercándose cada vez más a áreas habitadas.

Rea Morán también hizo un llamado a la población para no intentar capturar ni resguardar este tipo de ejemplares, ya que pueden representar riesgos sanitarios para otros animales.

"No lo puedes tener con más ganado, porque es un animal silvestre; no sabemos cómo viene, en qué condiciones viene. "Ahorita tenemos el problema del gusano barrenador, entonces lo indispensable es no meterlo con la población de tu ganado, porque puedes tener algún brote de algo", advirtió.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier avistamiento de fauna silvestre, lo más recomendable es reportarlo de inmediato a la Dirección de Bienestar Animal o a las instancias ambientales correspondientes, evitando cualquier contacto con los ejemplares para proteger tanto a las personas como a los propios animales.