Rescatan vehículo atrapado tras hundimiento de calle

Trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje, apoyados por paramédicos, realizaron maniobras para extraer el automóvil afectado.

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Las lluvias registradas en Matamoros provocaron el reblandecimiento del terreno en la calle Ignacio Mariscal, de la colonia Sección 16, donde un automóvil quedó atrapado luego de que el pavimento cediera debajo de la unidad.

José Díaz Rojas explicó que durante la noche anterior circulaba por el sector acompañado de su hija, cuando al encontrarse con la calle inundada, su vehículo se apagó.

Aunque logró encenderlo nuevamente y avanzar en reversa, decidió orillarlo para evitar obstruir el paso. Sin embargo, el automóvil volvió a presentar problemas y ya no pudo ponerlo en marcha, por lo que tuvo que dejarlo en el lugar.

Debido a que las lluvias continuaron durante la noche, no pudo regresar de inmediato para retirar la unidad. Fue posteriormente cuando recibió el aviso de que el automóvil se estaba hundiendo.

Al regresar al sitio, encontró que una parte del pavimento había cedido y que el vehículo había quedado atrapado, con una de sus llantas prácticamente en el aire y con riesgo de caer por completo al hundimiento.

Díaz Rojas señaló que cuando dejó el automóvil, la calle se encontraba aparentemente en condiciones normales, por lo que nunca imaginó que el terreno pudiera abrirse de esa manera.

También explicó que este punto de la colonia Sección 16 suele registrar fuertes acumulamientos de agua, debido a que por la zona corre una importante cantidad de agua durante las lluvias, lo que provoca el deslave de la tierra debajo del pavimento.

Para poder retirar el automóvil, fue necesaria la intervención de trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, quienes tuvieron que romper más partes del pavimento para ampliar el área y permitir las maniobras.

Finalmente, el vehículo pudo ser sacado del socavón con apoyo de un vehículo de paramédicos, cuyos trabajadores ayudaron a jalar la unidad, mientras el personal de la JAD realizaba las labores necesarias para facilitar su extracción.