Rescatan iguanas en Tampico paralizadas por bajas temperaturas

Autoridades trasladaron iguanas afectadas por el frío a refugios donde reciben calor y cuidados, protegiendo a la fauna de la Laguna del Carpintero.

En Tampico, autoridades de ecología realizan un operativo para rescatar iguanas de cola espinosa que quedan en letargo o congelamiento debido a las bajas temperaturas. Los reptiles son trasladados a un refugio especializado donde reciben calor y cuidados para recuperarse.

Descenso de temperaturas afecta a la fauna local

El sur de Tamaulipas registró temperaturas de hasta 2 grados centígrados, lo suficiente para que estas iguanas comiencen a caer de los árboles al paralizarse. La Laguna del Carpintero, hábitat natural de estos reptiles, se convierte en un punto crítico durante los frentes fríos.

Operativo de rescate y cuidados en refugio

En el refugio, las iguanas son colocadas sobre aserrín y reciben calor controlado para reactivar su metabolismo y garantizar su supervivencia. El personal especializado monitorea su estado y proporciona alimento adecuado hasta que puedan regresar a su hábitat.

Frecuencia y alcance de los rescates

Cada año, durante frentes fríos que registran menos de 10 grados centígrados, se rescatan entre 50 y 80 iguanas en cada evento. Las autoridades recomiendan a la población evitar manipularlas directamente y reportar cualquier animal en riesgo para garantizar su protección.