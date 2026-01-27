Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Rescatan iguanas en Tampico paralizadas por bajas temperaturas

Por: Nora Castro

26 Enero 2026, 20:58

Compartir

Autoridades trasladaron iguanas afectadas por el frío a refugios donde reciben calor y cuidados, protegiendo a la fauna de la Laguna del Carpintero.

Rescatan iguanas en Tampico paralizadas por bajas temperaturas

En Tampico, autoridades de ecología realizan un operativo para rescatar iguanas de cola espinosa que quedan en letargo o congelamiento debido a las bajas temperaturas. Los reptiles son trasladados a un refugio especializado donde reciben calor y cuidados para recuperarse.

Descenso de temperaturas afecta a la fauna local

El sur de Tamaulipas registró temperaturas de hasta 2 grados centígrados, lo suficiente para que estas iguanas comiencen a caer de los árboles al paralizarse. La Laguna del Carpintero, hábitat natural de estos reptiles, se convierte en un punto crítico durante los frentes fríos.

Operativo de rescate y cuidados en refugio

En el refugio, las iguanas son colocadas sobre aserrín y reciben calor controlado para reactivar su metabolismo y garantizar su supervivencia. El personal especializado monitorea su estado y proporciona alimento adecuado hasta que puedan regresar a su hábitat.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 8.10.23 PM (1).jpeg

Frecuencia y alcance de los rescates

Cada año, durante frentes fríos que registran menos de 10 grados centígrados, se rescatan entre 50 y 80 iguanas en cada evento. Las autoridades recomiendan a la población evitar manipularlas directamente y reportar cualquier animal en riesgo para garantizar su protección.

Comentarios