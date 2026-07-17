Rescatan en Reynosa a menor que huyó de reclutamiento en NL

Actualmente el adolescente solo expresa su deseo de regresar con su familia en Chiapas, ya que su única intención era encontrar un empleo digno

Integrantes del colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos informaron que durante la madrugada de este jueves brindaron auxilio y resguardo a un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales V.R.J., originario de Chiapas, quien presuntamente logró escapar de un grupo delictivo que intentó obligarlo a integrarse a sus filas tras engañarlo con una oferta de trabajo.

De acuerdo con la organización, el menor salió de su comunidad con la esperanza de conseguir empleo en un rancho para apoyar económicamente a su familia, la cual enfrenta una situación de escasos recursos. Sin embargo, al arribar a la Central de Autobuses de Monterrey, Nuevo León, fue recibido por una mujer con la que había mantenido contacto previo y, posteriormente, entregado a dos hombres que presuntamente lo trasladaron con el rostro cubierto hasta un rancho ubicado en una brecha.

Según el testimonio del adolescente, al llegar al lugar le informaron que tendría que trabajar para un grupo delictivo. En un primer intento por escapar fue alcanzado y golpeado por sus captores. A pesar de las agresiones, decidió intentarlo nuevamente y logró huir del sitio, corriendo hasta llegar a una carretera, donde un automovilista le brindó ayuda para acercarlo a la ciudad.

Fue posteriormente cuando integrantes del colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos localizaron al menor desorientado, con visibles huellas de violencia y en estado de crisis emocional, por lo que de inmediato le brindaron resguardo, atención y acompañamiento, priorizando su integridad física y psicológica.

El colectivo señaló que actualmente el adolescente solo expresa su deseo de regresar con su familia en Chiapas, ya que su única intención al salir de su estado era encontrar un empleo digno que le permitiera mejorar las condiciones económicas de su hogar.

Ante este caso, la organización hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones frente a ofertas laborales que no puedan ser verificadas, especialmente aquellas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, exhortó a las autoridades a investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, además de fortalecer las acciones para prevenir que más personas sean víctimas de engaños relacionados con falsas oportunidades de empleo y presunto reclutamiento forzado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer avances oficiales en torno a este caso.