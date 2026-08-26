Rescatan a mujer tras intento de suicidio en Matamoros

En esta ocasión, la rápida intervención de los familiares y cuerpos de emergencia permitió que la mujer fuera localizada a tiempo y recibiera atención médica

Una mujer de aproximadamente 59 años de edad fue atendida por cuerpos de emergencia luego de que intentara quitarse la vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sección 16, en Matamoros.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 por la hija de la mujer, quien informó que había encontrado a su madre inconsciente y con una evidente coloración rojiza en la piel, aunque aún presentaba signos de vida.

Trasladan a la mujer a un hospital

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar y lograron brindarle atención, para posteriormente trasladarla a un hospital de la ciudad, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal también se movilizaron hasta el domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Alertan por casos entre personas adultas mayores

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los intentos de suicidio que se han registrado en Matamoros, particularmente entre personas adultas mayores. Semanas atrás, el municipio llegó a registrar hasta cinco suicidios en un periodo corto, relacionados presuntamente con factores como depresión y otras situaciones personales.

En esta ocasión, la rápida intervención de los familiares y cuerpos de emergencia permitió que la mujer fuera localizada a tiempo y recibiera atención médica.