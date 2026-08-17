Rescatan a menor de 14 años en un motel de Matamoros

Una menor de 14 años fue puesta a salvo tras ser localizada en la habitación de un motel ubicado en el municipio de Matamoros.

Una menor de 14 años fue localizada en un motel de Matamoros, luego de que se alertara a las autoridades sobre su presencia en el establecimiento con un hombre de 52 años, quien permanece detenido junto con una joven de 19 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la adolescente habría sido llevada al motel mediante engaños y presuntamente se habría intentado suministrarle pastillas con la intención de sedarla. El caso fue reportado al número de emergencias 911 por la joven de 19 años, quien inicialmente señaló que el hombre se encontraba en el lugar con una menor y que, supuestamente, la madre de la adolescente había permitido el encuentro.

Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, la investigación tomó otro rumbo. Una de las líneas que analiza la Fiscalía apunta a que la propia joven de 19 años habría llevado a la menor al motel bajo engaños para que se encontrara con el hombre, a quien la adolescente presuntamente no conocía.

La joven que realizó el reporte también quedó detenida mientras se determina qué participación tuvo en los hechos.

Tanto el hombre de 52 años como la joven de 19 permanecen a disposición de la Fiscalía Especializada de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAM), donde se recaban declaraciones y otros elementos para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, ambos son investigados por su probable participación en el delito de corrupción de menores, aunque será la autoridad ministerial y posteriormente un juez quien determine su situación jurídica.