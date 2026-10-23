Rescatan a jovencita que intentaba arrojarse a carros

La menor, que portaba un uniforme de secundaria, fue resguardada y trasladada ante autoridades para recibir el apoyo necesario

Integrantes del grupo de auxilio “Voluntarios del sur” y elementos de la Guardia Estatal acudieron al llamado luego de que recibieran el reporte de que una adolescente intentaba arrojarse a los carros en marcha justo frente a la plaza Isauro Alfaro, en Ciudad Madero.

Momentos de tensión se vivieron al momento de que la comunidad se percató de su intención, por lo que de inmediato dieron aviso al número 911 para que la auxiliaran.

La menor portaba al parecer el uniforme de su escuela, una falda roja o guinda y una playera tipo polo donde en los costados se leía la letra “F” y en las mangas el nombre “Isaac Newton número 7”

Presumen que se salió del plantel para intentar atentar contra su vida, por lo que fue resguardada y trasladada ante autoridades competentes para recibir el apoyo necesario.