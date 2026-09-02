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Rescatan a hombre deambulando por carretera; era buscado en EUA

Por: Humberto Zúñiga López

01 Septiembre 2026, 10:52

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El reporte fue corroborado ante la Comisión Nacional de Búsqueda, confirmando que se trataba de la misma persona reportada como extraviada

Rescatan a hombre deambulando por carretera; era buscado en EUA

Lo que parecía una persona más caminando a orillas de la carretera federal, terminó siendo un caso de búsqueda internacional.

Elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Coordinación Municipal de Jiménez localizaron a un ciudadano estadounidense que contaba con reporte de extravío en su país, mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

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El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 60, donde los uniformados observaron a un hombre caminando solo, visiblemente desorientado y con síntomas de deshidratación por las altas temperaturas.

Al abordarlo, el personal se percató de que no podía hablar. El hombre se comunicó mediante señas y de manera escrita, proporcionando sus datos generales. 

Fue en ese momento que los efectivos verificaron su información en internet y descubrieron que existía una ficha de búsqueda activa en Estados Unidos.

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El reporte fue corroborado ante la Comisión Nacional de Búsqueda, confirmando que se trataba de la misma persona reportada como extraviada.

Tras brindarle los primeros auxilios y agua, el ciudadano fue asegurado y trasladado a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada ubicada en Ciudad Victoria, donde se continuará con el protocolo para su repatriación y reencuentro con sus familiares.

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