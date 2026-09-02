Rescatan a hombre deambulando por carretera; era buscado en EUA

El reporte fue corroborado ante la Comisión Nacional de Búsqueda, confirmando que se trataba de la misma persona reportada como extraviada

Lo que parecía una persona más caminando a orillas de la carretera federal, terminó siendo un caso de búsqueda internacional.

Elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Coordinación Municipal de Jiménez localizaron a un ciudadano estadounidense que contaba con reporte de extravío en su país, mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 60, donde los uniformados observaron a un hombre caminando solo, visiblemente desorientado y con síntomas de deshidratación por las altas temperaturas.

Al abordarlo, el personal se percató de que no podía hablar. El hombre se comunicó mediante señas y de manera escrita, proporcionando sus datos generales.

Fue en ese momento que los efectivos verificaron su información en internet y descubrieron que existía una ficha de búsqueda activa en Estados Unidos.

El reporte fue corroborado ante la Comisión Nacional de Búsqueda, confirmando que se trataba de la misma persona reportada como extraviada.

Tras brindarle los primeros auxilios y agua, el ciudadano fue asegurado y trasladado a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada ubicada en Ciudad Victoria, donde se continuará con el protocolo para su repatriación y reencuentro con sus familiares.