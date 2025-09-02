Rescatan a cubanos que estaban naufragando en Tamaulipas

La mañana de este sabado se reportó el rescate de balseros cubanos que llevaban un mes naufragando, esto luego de que pescadores los localizaran y los trajera a tierra a la altura de playa Carbonera de San Fernando.
De acuerdo con la primera información se trata de 4 cubanos con vida, con graves signos de deshidratación y desnutrición, pero en total serían 8, cuatro de ellos habrían fallecida mientras se encontraban a la deriva en el mar.
La primer corporación en atender este hallazgo fue Protección Civil quien trasladó a los náufragos al hospital local.