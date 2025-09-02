Info 7 Logo
Rescatan a cubanos que estaban naufragando en Tamaulipas

Por: EFE

04 Mayo 2024, 13:35

Se trata de 4 cubanos con vida, con graves signos de deshidratación y desnutrición, pero en total serían 8, cuatro de ellos habrían fallecida

La mañana de este sabado se reportó el rescate de balseros cubanos que llevaban un mes naufragando, esto luego de que pescadores los localizaran y los trajera a tierra a la altura de playa Carbonera de San Fernando.

De acuerdo con la primera información se trata de 4 cubanos con vida, con graves signos de deshidratación y desnutrición, pero en total serían 8, cuatro de ellos habrían fallecida mientras se encontraban a la deriva en el mar.

La primer corporación en atender este hallazgo fue Protección Civil quien trasladó a los náufragos al hospital local.

