Rescatan a adolescente de vivienda abandonada en Reynosa

La adolescente manifestó que llevaba tres días sin consumir alimentos ni agua, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia

Una adolescente de 17 años, quien se identificó como Alondra, fue localizada en una vivienda abandonada de la colonia Puerta Sur de Reynosa, luego de solicitar ayuda a través de redes sociales.

El caso fue atendido por Lety Larios, representante de la Red de Emergencias Reynosa A.C., quien informó que acudió personalmente al lugar tras recibir el llamado de auxilio.

Localizan a adolescente en condiciones de abandono

Al llegar, encontró a la menor tendida sobre un viejo colchón, entre basura y en condiciones de abandono.

La adolescente manifestó que llevaba tres días sin consumir alimentos ni agua, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa acudieron al domicilio y brindaron atención a la joven para posteriormente trasladarla al Hospital General de Reynosa.

Permanece bajo atención médica

La menor permanece bajo atención médica mientras se determina su estado de salud y el seguimiento que tendrá el caso.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, la adolescente no ha sido canalizada al Sistema DIF, por lo que se espera que las autoridades determinen las acciones correspondientes para garantizar su protección y bienestar.