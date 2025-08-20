Rescatan a 6 personas del Río Bravo este 2025

Aunque su nivel es bajo, de aproximadamente 40 centímetros, arrastra muchos objetos que ponen en riesgo a las personas, y dificultan el nado

Durante lo que va de este año 2025, seis personas fueron rescatadas con vida del Río Bravo, dos de ellas pescadores y cuatro migrantes que estaban a punto de ahogarse.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director municipal de Protección Civil y Bomberos, señaló que se trabaja en coordinación con la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo así como Aduanas y Protección Fronteriza, para salvar la vida de personas que, contrario a las recomendaciones, se introducen al cauce binacional.

“Seis personas que rescatamos con vida afortunadamente, dos de ellos eran pescadores y una persona inconsciente también que se metió al río. Recordemos que el río es bravo ya de por ende, trae consecuencias, ha traído muchas consecuencias, y no es un balneario”, aclaró.

“Cada vez que trae creciente trae ramas, picos, palos carrizos, que nos pueden cortar, dañar, y eso, pues bueno, hacer perder la vida”, advirtió.

Afortunadamente en lo que va del 2025 disminuyó la cantidad de personas sin vida por ahogamiento en el Bravo.

Se tiene un registro de dos víctimas, mientras que el año pasado fueron ocho.