Rescatan 350 tortugas enviadas como juguetes en Tamaulipas

Profepa aseguró 350 tortugas transportadas ilegalmente en paquetes etiquetados como juguetes; 25 ejemplares fueron hallados sin vida

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 350 ejemplares de tortugas de distintas especies que eran trasladadas de manera irregular en Matamoros, Tamaulipas, tras una alerta emitida por una empresa de paquetería que detectó posibles anomalías en el contenido de un envío registrado como “juguetes”.

Gracias al aviso de una empresa de paquetería, rescatamos más de 300 ejemplares de tortuga que habían sido enviadas como juguetes a Tamaulipas. Con el apoyo de la @GN_MEXICO_ y @Defensamx1, pudimos trasladar y resguardar a los reptiles.

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La intervención ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando personal de la compañía notificó a las autoridades ambientales sobre un paquete que presuntamente contenía animales vivos. Inspectores de la dependencia acudieron al sitio para verificar la situación y confirmar la presencia de ejemplares de vida silvestre.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a las tortugas confinadas en recipientes de pequeñas dimensiones y envueltas en calcetines, condiciones que comprometían seriamente su bienestar y supervivencia.

La revisión permitió identificar preliminarmente 344 tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana). Al momento del aseguramiento, 25 ejemplares de tortuga casquito ya habían muerto debido a las condiciones del traslado.

Traslado a instalaciones especializadas

Luego del aseguramiento precautorio, los reptiles fueron llevados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre ubicada en Matamoros, donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Las labores de traslado contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad durante la movilización y protección de los ejemplares.

Especies protegidas por legislación nacional e internacional

La Profepa informó que los géneros Kinosternon y Terrapene están incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de encontrarse regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Estas disposiciones establecen medidas especiales para la conservación y control del comercio de especies silvestres, con el objetivo de evitar que sus poblaciones resulten afectadas por actividades ilegales.

La dependencia federal recordó que la posesión, transporte o comercialización de ejemplares de vida silvestre protegidos sin autorización constituye un delito federal cuando se realiza con fines comerciales.

De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, estas conductas pueden derivar en responsabilidades penales para quienes participen en el tráfico ilegal de especies, una práctica que continúa representando una amenaza para la biodiversidad del país.