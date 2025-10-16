Rescata Guardia Estatal a menor que habría sustraído de su hogar

Ya resguardado, autoridades localizaron a sus familiares, siendo su madre quien corroboró el parentesco mediante documentos oficiales

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas rescataron a un menor de edad, quien presuntamente había sido sustraído de su hogar en Ciudad Victoria.

De acuerdo con las autoridades, la información les llegó mediante una denuncia anónima al 911, por lo que desplegaron un operativo para localizarlo.

Una vez en el lugar, ubicado en la colonia Héroes de Nacozari, en la capital tamaulipeca, el niño fue encontrado en compañía de una persona con aparente discapacidad intelectual.

Ya resguardado, autoridades localizaron a sus familiares, siendo su madre quien corroboró el parentesco mediante documentos oficiales y le entregaron al menor.