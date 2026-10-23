Resaltan apoyos del DIF Tamaulipas a mujeres y adultos mayores

Autoridades señalaron que se gestionan procesos de adopción seguros y la reintegración familiar de personas vulnerables en diversos espacios.

La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, destacó las acciones y programas que impulsa la institución para atender a distintos sectores de la población, entre ellos mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

Entre las iniciativas dirigidas a las mujeres mencionó el Círculo Violeta, que busca promover su empoderamiento y fortalecer la conciencia sobre la importancia de participar y contribuir al bienestar de sus familias.

Explicó que el DIF Tamaulipas cuenta con programas y servicios en áreas como atención médica, fortalecimiento familiar y apoyo a jóvenes, además de espacios asistenciales como la Casa del Adulto Mayor, la Casa Hogar del Niño y la Casa San Antonio, que brinda atención a personas con problemas neurológicos. También mencionó el acompañamiento jurídico y el trabajo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En la Casa del Adulto Mayor, indicó, se atiende aproximadamente a entre 90 y 100 personas que no cuentan con familiares o se encuentran en situación de abandono. A través de la Procuraduría del Adulto Mayor, agregó, se trabaja también con las familias para favorecer la integración y evitar que las personas mayores queden desatendidas.

La cantidad de personas atendidas varía, explicó. En algunos casos, el DIF ha logrado localizar a familiares y reintegrar a las personas mayores a sus hogares, además de brindar apoyo para fortalecer la convivencia familiar.

Respecto a niñas y niños que viven en casas hogar, la presidenta del DIF informó que existe un departamento de adopciones. Explicó que cada caso requiere un proceso cuidadoso, con evaluaciones jurídicas y psicológicas, para procurar que la adopción se realice con una familia idónea y en beneficio de las infancias.