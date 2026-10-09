Repuntan ataques de perros pitbull en Tampico

La comunidad alzó la voz y pidió que quienes posean estos perros se hagan responsables de ellos, pues les da temor una agresión

Una mujer de la tercera edad fue atacada por un perro pitbull en vía pública, causándole heridas graves que la llevaron hasta el hospital IMSS “Carlos Canseco”, lo que enciende las alarmas ante la serie de hechos que involucran a esta raza durante la actual semana.

El caso se presentó en Tampico; la mujer transitaba en el sector Infonavit Cañada y el animal la agredió cuando pasó frente a su casa, pues se soltó de la correa.

Al parecer, los dueños del perro han evitado la responsabilidad del caso, el mismo que fue turnado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Yahaira Cruz Aguilar, directora de Ecología en Tampico, dijo que el hecho se suma a otro caso reportado en Tampico, pues un perro pitbull atacó a otro de raza pequeña (shih tzu), arrastrándolo hasta darle muerte delante de sus dueños en la colonia Jardines de Champayan; nada pudieron hacer más que observar el hecho.

Cabe resaltar que además salió a la luz el caso de otro perro de la misma raza que se quedó abandonado tras morir su dueño y permanecer una semana en la casa, pues vivía en soledad y está en desnutrición.

La comunidad alzó la voz y pidió que quienes posean estos perros se hagan responsables, pues les da temor una agresión.

En el Congreso de Tamaulipas se han impulsado iniciativas para clasificar a los pitbull, rottweiler y razas similares dentro de un censo o padrón de perros potencialmente peligrosos; sin embargo, no se ha avanzado al respecto, solo predomina la Ley de Protección Animal.