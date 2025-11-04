Representa tramo El Atorón un peligro latente para conductores

Un percance vial a la altura del kilómetro 22 de la carretera Victoria-Monterrey volvió a encender la alerta respecto a las normas de tránsito

El accidente que se registró este fin de semana en el kilómetro 22 de la carretera Victoria-Monterrey, en el tramo conocido como El Atorón, nos recuerda la importancia del extremo cuidado que debemos tener al conducir un vehículo en vías estatales y en este caso federales.

Este percance se suscitó cuando un automovilista intentó dar vuelta en U en un lugar no autorizado.

El incidente provocó daños materiales y afortunadamente no hubo personas fallecidas, aunque las imágenes muestran lo aparatoso del choque al quedar rebanada prácticamente una unidad tipo suv y un vehículo compacto con fuertes golpes, así como el tráiler atravesado en la cinta asfáltica.

A pesar de que la infraestructura vial en el área es adecuada y cuenta con señalización clara que indica la prohibición de dar vuelta en U, la falta de precaución sigue siendo la causa principal de los últimos accidentes tanto en el lugar como en otros puntos.

Hay recorridos de la Guardia Nacional cuyos elementos montan constantemente operativos pasando el río Corona a unos metros del punto citado donde es común el registro de percances.

La señalización y los carriles de circulación están claramente marcados, y se han implementado medidas para reducir la velocidad y mejorar la visibilidad.

Recomendaciones

- Respetar la señalización: Los conductores deben respetar la señalización y las normas de tráfico para evitar accidentes.

- No dar vuelta en U: Los conductores no deben dar vuelta en U en lugares no autorizados, ya que esto puede provocar accidentes.

- Mejorar la seguridad: Las autoridades deben seguir trabajando para mejorar la seguridad en la zona y reducir el riesgo de accidentes.