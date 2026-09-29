Reportan nuevo derrame de hidrocarburo en el río Pánuco

Pescadores de la región sur de Tamaulipas denunciaron severos daños ecológicos y afectaciones costosas en los motores de sus lanchas.

Luego de las lluvias torrenciales que se presentaron en el sur de Tamaulipas, pescadores reportaron daños y presencia de residuos en embarcaciones y motores, con costos estimados de reparación elevados, por un nuevo derrame de hidrocarburo detectado en el río Pánuco.

Personal de Pemex colocó barreras de contención y mangueras para frenar el avance de la mancha hacia la zona costera y el Golfo de México.

La Primera Zona Naval realizó una inspección en el área y levantó actas circunstanciadas para documentar el incidente. De acuerdo con la dependencia, la descarga observada proviene del canal del Varadero, donde se encontró principalmente coque, además de material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia sobre el agua.

No es la primera vez que se presenta este hecho en el río Pánuco durante este año 2026, y para los pescadores esta misma circunstancia representa dos afectaciones: la primera, un grave impacto ecológico; y la segunda, el daño y reparación a los motores de sus embarcaciones, lo cual equivale a un gasto de entre 30 mil y 40 mil pesos.

Además, los trabajadores de la pesca manifestaron preocupación por posibles efectos derivados del contacto con hidrocarburos, entre ellos irritación de piel y ojos, dolor de cabeza, mareos y náuseas.