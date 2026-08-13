Reportan movimientos en casa relacionada con menor en Matamoros

Vecinos de la menor aseguran que el hombre se llevó el vehículo y que desde entonces no lo han vuelto a observar en la zona

La menor de 11 años que permanecía embarazada en Matamoros inició durante la madrugada de este martes el procedimiento para interrumpir el embarazo, informó el Sistema DIF municipal.

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, señaló que la niña se encuentra estable y recibe atención médica en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece acompañada por su madre.

El funcionario explicó que la intervención se realizó luego de que la Fiscalía otorgara al DIF la custodia de la menor. Una vez que concluya su atención médica y sea dada de alta, permanecerá bajo resguardo del organismo, donde recibirá seguimiento médico y psicológico, además de apoyo educativo.

Mientras la menor permanece bajo atención médica, vecinos del Fraccionamiento Satélite señalaron que un hombre identificado como Sirenio habría abandonado la vivienda donde presuntamente se encontraba, luego de realizar diversos movimientos durante el fin de semana.

Según habitantes del sector, primero se habrían reparado las llantas de una camioneta y posteriormente comenzaron a sacar cajas y objetos personales del domicilio. Los vecinos aseguran que el hombre se llevó el vehículo y que desde entonces no lo han vuelto a observar en la zona.

También señalaron que familiares de la menor habrían participado en el traslado de algunas pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre una detención ni han confirmado que estos movimientos estén relacionados con alguna acción dentro de la investigación.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y determinar posibles responsabilidades, mientras que el DIF mantiene bajo su resguardo a la menor