Reportan hallazgo de otra tortuga muerta en Playa Bagdad

Una tortuga marina más fue localizada sin vida en la Playa Bagdad, en un hallazgo realizado por la organización Conibio Global, que se suma a los recientes registros de ejemplares muertos en esta zona costera.

¿Qué provocó la muerte de la tortuga en Playa Bagdad?

De acuerdo con el reporte, el ejemplar presentaba señales de haber quedado atrapado en redes de arrastre tipo “chango”, un arte de pesca que ha sido señalado como una de las principales amenazas para estas especies marinas.

Integrantes de la organización indicaron que la mayoría de las tortugas encontradas en el área han muerto en circunstancias similares, lo que evidencia un patrón recurrente en esta franja del litoral.

Ambientalistas advierten riesgo para la especie

Habitantes y ambientalistas expresaron su preocupación por la falta de acciones concretas por parte de autoridades federales para frenar esta problemática y reforzar la vigilancia en altamar.

Advirtieron que la situación pone en grave riesgo a la población de tortugas marinas en la región, ya que la captura incidental en redes de pesca continúa cobrando ejemplares sin que se apliquen medidas más estrictas de supervisión.

Alertan sobre posible escenario crítico

Los defensores del medio ambiente alertaron que, de no implementarse medidas urgentes, estas especies podrían enfrentar un escenario crítico que las lleve directamente hacia la extinción en esta zona del Golfo.