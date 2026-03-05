Reportan falta de insumos en hospital de Pemex en Reynosa

Mónica Guzmán, coordinadora de previsión social del sindicato, señaló que los insumos pueden tardar hasta cinco días en llegar

Pacientes del Hospital Regional de Pemex en Reynosa, en la ciudad de Reynosa, deben madrugar diariamente con la esperanza de ser atendidos; sin embargo, tras permanecer durante horas en las puertas del nosocomio, son notificados de que no podrán recibir sus tratamientos debido a la falta de insumos.

José Luis Fernández, familiar de un paciente, denunció que únicamente se les informa que deben esperar a que lleguen los materiales, sin ofrecer alternativas para recibir atención externa ni entregarles los parámetros médicos necesarios para poder buscar el servicio de manera particular.

Jubilados, los más afectados por la falta de insumos

En su mayoría, los afectados son personas jubiladas que consideran haber cumplido durante años con sus obligaciones laborales para acceder a este servicio de salud. Ante esta situación, intervino el Sindicato Petrolero Sección 36, el cual exige que Petróleos Mexicanos subrogue los servicios que actualmente no puede ofrecer el hospital.

Mónica Guzmán, coordinadora de previsión social del sindicato, señaló que los insumos pueden tardar hasta cinco días en llegar, por lo que buscan establecer un esquema de atención subrogada que permita a los pacientes continuar con sus tratamientos, al detallar que diariamente se atienden alrededor de 20 personas, aunque en algunos días la cifra se reduce por la falta de materiales.

Riesgos para pacientes con enfermedades crónicas

Hasta el momento, no se ha informado si esta crisis obedece a la falta de presupuesto o a una deficiente planeación. No obstante, la problemática continúa afectando a miles de personas, ya que se estima que al menos tres mil pacientes con diabetes reciben atención en este hospital y, en numerosos casos, se ven obligados a adquirir por su cuenta los medicamentos que no les son proporcionados.

Jesús Noriega, uno de los pacientes afectados, advirtió que la suspensión de tratamientos puede derivar en consecuencias graves e incluso fatales, al señalar que, aunque algunos medicamentos logran conseguirlos por su cuenta, considera injusto que después de haber cumplido como trabajador ahora tengan que reclamar un derecho básico a la atención médica.

Para quienes requieren hemodiálisis, la cancelación de una sola sesión representa un riesgo crítico. Don Pedro Saldierna López relató que ya perdió dos sesiones debido a la falta de material, y que junto con otros pacientes permanece a la espera de que lleguen los insumos necesarios, al considerar que no sólo en este hospital, sino en otros centros médicos, también existen carencias que afectan a personas con enfermedades graves, incluido el cáncer.

Desabasto generalizado y gastos adicionales

La falta de insumos y las deficiencias en los servicios médicos han alcanzado de manera generalizada al hospital de Pemex en la frontera de Tamaulipas, donde prácticamente todas las áreas presentan afectaciones por la escasez de recursos y la saturación en la atención.

José Luis Fernández añadió que, ante la falta de reactivos en el laboratorio, muchos estudios se están realizando de manera particular, lo que representa un gasto adicional para las familias.

Finalmente, Mónica Guzmán reiteró que, de acuerdo con la información que les ha sido proporcionada, el desabasto estaría relacionado con limitaciones presupuestales que dependen del gobierno, y no directamente de la empresa, al asegurar que la carencia de insumos se presenta en todas las áreas del hospital.