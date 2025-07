Reportan extracción de fragmentos de SpaceX cerca de Playa Bagdad

Pescadores locales avistaron frente a Playa Bagdad, en Matamoros, una imponente plataforma marítima que fue identificada como parte de una operación relacionada con la empresa estadounidense SpaceX, de Elon Musk.

La estructura, denominada L/B Jill proveniente de Nueva Orleans y operada por la empresa estadounidense Seacor Marine, está realizando labores de recuperación de basura espacial en aguas mexicanas.

En la operación participan drones, submarinos y buzos especializados.

Starship booster recovered from sea



Like the ruins of a long dead civilization pic.twitter.com/aoypJT9T26