Reportan entre 6 y 8 nuevos casos de VIH al mes en Matamoros

En lo que va del año se han confirmado alrededor de 24 casos, principalmente en personas de entre 15 y 49 años de edad, mayor la incidencia en hombres jóvenes

Carlos Alberto Carrillo Garza, responsable del programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y hepatitis C en el CAPASITS de Matamoros, informó que en el municipio se diagnostican en promedio entre 6 y 8 nuevos casos de VIH mensualmente.

Detalló que en lo que va del año se han confirmado alrededor de 24 casos, principalmente en personas de entre 15 y 49 años de edad, siendo mayor la incidencia en hombres jóvenes.

El especialista explicó que, aunque no se ha registrado una disminución en los casos, sí se ha mantenido una cifra estable, lo cual atribuye a las acciones de prevención y detección oportuna que se han reforzado en los últimos años, como pláticas informativas y la distribución de preservativos en grupos de riesgo.

Indicó que actualmente se estima que en Matamoros existen cerca de 1,200 personas diagnosticadas y en tratamiento contra el VIH, sumando los pacientes atendidos en CAPASITS, así como en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Carrillo Garza destacó que el aumento en cifras respecto a años anteriores también está relacionado con el crecimiento poblacional, ya que hace una década la ciudad contaba con aproximadamente 450 mil habitantes, mientras que hoy supera los 700 mil.

Asimismo, subrayó que gracias a las pruebas rápidas de tercera y cuarta generación, es posible detectar el virus entre 15 y 30 días después de una situación de riesgo, lo que ha permitido diagnósticos más oportunos y evitar complicaciones graves.

En ese sentido, resaltó que durante el mes de marzo no se registraron casos de pacientes hospitalizados sin diagnóstico previo, lo que refleja una mayor conciencia en la población para realizarse pruebas de manera preventiva.

Finalmente, el médico explicó que el tratamiento antirretroviral no elimina el virus, pero sí permite controlar la carga viral y fortalecer el sistema inmunológico del paciente, logrando una recuperación en un periodo aproximado de 4 a 6 meses con los tratamientos actuales.