Reportan dos riñas entre estudiantes del CBTis 105 de Altamira

Padres de familia han manifestado preocupación ante la falta de medidas oportunas permita que este tipo de conductas se vuelvan recurrentes

Apenas transcurren dos días del inicio del ciclo escolar y el CBTis 105 de Altamira ya enfrenta señalamientos por diversos conflictos protagonizados por estudiantes, entre ellos al menos dos riñas registradas en distintos puntos del plantel, situación que ha generado preocupación entre integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo con reportes obtenidos, los enfrentamientos habrían ocurrido durante la jornada escolar y en ellos participaron jóvenes que terminaron liándose a golpes para resolver sus diferencias.

La situación cobra especial relevancia debido a que los incidentes se habrían presentado dentro del plantel prácticamente en la plaza cívica y otra confrontación en el exterior del plantel durante el mismo día.

Preocupa la repetición de enfrentamientos

La repetición de estos hechos, tanto dentro como fuera de las instalaciones, deja en evidencia una problemática que deberá ser atendida por las autoridades educativas, particularmente en materia de prevención, vigilancia y control de conflictos.

Padres de familia y estudiantes han manifestado preocupación ante la posibilidad de que la falta de medidas oportunas permita que este tipo de conductas se vuelvan recurrentes.

Director ofrecería declaraciones el próximo lunes

Ante estos señalamientos, acudimos a las instalaciones del CBTis 105 con la intención de dialogar con el director, Guillermo Muñoz, y conocer su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo, personal del plantel informó que el directivo se encontraba participando en una reunión virtual, por lo que no pudo atender a los medios de comunicación y señaló que sería hasta el próximo lunes cuando podría ofrecer declaraciones sobre estos acontecimientos.

Esperan medidas para prevenir nuevas riñas

La presencia de riñas dentro y fuera del plantel en una misma jornada representa un llamado de atención para las autoridades educativas, pues además de los problemas de convivencia y rebeldía entre algunos estudiantes, existe preocupación por posibles actos de vandalismo y por la percepción de una insuficiente autoridad para contener este tipo de conductas.

Será importante conocer las medidas que implementará la dirección del CBTis 105 para prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para alumnos y personal docente.