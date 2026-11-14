Reportan disminución de hasta 30% en delitos en Ciudad Victoria 

El coordinador de la Mesa de Seguridad en Victoria señaló que la violencia familiar continúa entre los delitos de mayor incidencia en la zona centro del estado

El coordinador de la Mesa de Seguridad Municipal en Victoria, José Luis Loperena González, afirmó que, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano, los delitos presentan una tendencia a la baja en sus distintas modalidades de hasta un 30%.

Señaló que la violencia familiar continúa entre los delitos de mayor incidencia en la zona centro del estado, seguida por el robo. En contraste, indicó que otros ilícitos han mostrado una reducción reciente.

Loperena González atribuyó parte de la disminución del robo de vehículos a las acciones del C4, que reforzó su infraestructura con arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia. Estas medidas, dijo, han contribuido a reducir los robos de automóviles y motocicletas.

También destacó la importancia de la participación ciudadana y pidió reportar los delitos a través del 911 y presentar las denuncias correspondientes.

Explicó que, aunque en redes sociales suelen difundirse reportes de robos, en algunos casos no hay llamadas de emergencia ni denuncias que permitan confirmar los hechos y compararlos con años anteriores.

De acuerdo con el coordinador, la disminución de los delitos en sus diversas modalidades alcanza hasta un 30%.