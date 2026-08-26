Reportan cuatro fallecimientos por golpe de calor en Tamaulipas

Juárez Delgado exhortó a la población a extremar precauciones, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde

La directora general de Políticas de Salud, Sergia Juárez Delgado, informó que en lo que va de la temporada de calor se han registrado cuatro defunciones producto de golpe de calor, dos en Nuevo Laredo y dos en El Mante.

Señaló que las altas temperaturas continúan representando un riesgo para la población, principalmente para quienes realizan actividades al aire libre o se exponen de manera prolongada al sol sin la debida hidratación.

Advierten sobre síntomas del golpe de calor

Explicó que el golpe de calor puede presentarse de manera repentina y sus síntomas incluyen mareo, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, confusión y pérdida del conocimiento, por lo que es fundamental acudir de inmediato a una unidad de salud.

Juárez Delgado exhortó a la población a extremar precauciones, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, usar ropa ligera y no dejar a menores ni adultos mayores dentro de vehículos cerrados.

Mantienen vigilancia por altas temperaturas

Indicó que la Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica y la atención en hospitales y centros de salud para atender oportunamente cualquier caso relacionado con las altas temperaturas.

Agregó que, además de los casos fatales, se ha atendido en las unidades médicas a personas con deshidratación severa, insolación y agotamiento por calor, principalmente en municipios de la frontera y la zona cañera, donde el termómetro ha superado los 45 grados.

Prevén que continúe la ola de calor

Finalmente, hizo un llamado a los municipios y a la población en general a habilitar puntos de hidratación y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que se prevé que la ola de calor se extienda durante las próximas semanas en gran parte del estado.