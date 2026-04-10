Reportan circulación de billetes falsos al sur de Tamaulipas

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, comerciantes de Altamira reportaron la circulación de billetes falsos, principalmente de baja denominación

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, comerciantes de Altamira reportaron la circulación de billetes falsos, principalmente de baja denominación como los de 100 y 200 pesos, alertó la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el municipio.

César Sánchez Aguilar, presidente de este organismo en el municipio, señaló que, aunque no existe un registro oficial de denuncias, sí han recibido múltiples comentarios de negocios afectados, sobre todo en la zona centro y sectores cercanos a la divisoria.

Indicó que incluso establecimientos han sido víctimas directas: "Durante la temporada vacacional fuerte recibimos un billete falso de 200 pesos; fue un error humano al no detectarlo, pese a contar con equipo", explicó.

Sánchez Aguilar detalló que los comercios más vulnerables suelen ser tiendas de abarrotes, negocios de novedades y restaurantes, donde hay alta afluencia de clientes y menor control en la revisión del efectivo.

En contraste, dijo, las tiendas de autoservicio rara vez son blanco de este delito debido a que cuentan con tecnología especializada.

Ante esta situación, exhortó a los comerciantes a implementar herramientas básicas de verificación, como detectores de luz ultravioleta o plumones especiales, cuyo costo puede rondar los 300 pesos, pero representan una medida efectiva para evitar pérdidas.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía revisar características físicas de los billetes, como la textura del papel, los hologramas en tercera dimensión y elementos visibles a contraluz, ya que los billetes falsos suelen carecer de estos detalles o presentar diferencias en tamaño y acabado.

Finalmente, el líder empresarial subrayó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia formal mediante los canales digitales disponibles, a fin de dimensionar el problema y reforzar las acciones preventivas en el sector comercial.