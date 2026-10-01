Reportan baja incidencia de robos en secundarias de Tamaulipas

El funcionario de la Secretaría de Educación, dijo que con el objetivo de mantener estas cifras bajas y proteger el patrimonio escolar

Aunque el delito de robo a instituciones educativas se ha concentrado principalmente en los niveles de preescolar y primaria, el sector de secundarias en Tamaulipas presenta un panorama de baja incidencia delictiva, informó Jorge Luis Vázquez Valdéz, Director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación (SET).

De acuerdo con el funcionario, el fenómeno de inseguridad en este nivel educativo es mínimo, contabilizando únicamente tres escuelas afectadas en todo el estado, entre las que mencionó el caso de la Escuela Federalizada Número 3 “Guadalupe Longoria”, de Ciudad Victoria.

SET garantiza atención a los daños materiales

Vázquez Valdéz hizo un llamado a la comunidad escolar para presentar las denuncias pertinentes ante cualquier incidente. Aseguró que la Secretaría de Educación cuenta con la capacidad operativa para resarcir los daños materiales ocasionados en los planteles, garantizando que el servicio educativo no se vea interrumpido por estas situaciones.

Refuerzan vigilancia para prevenir nuevos robos

El funcionario de la Secretaría de Educación, dijo que con el objetivo de mantener estas cifras bajas y proteger el patrimonio escolar, la dependencia estatal está trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de seguridad pública.

Estas acciones incluyen el reforzamiento de los operativos de vigilancia en conjunto con la Guardia Estatal y el acompañamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para prevenir futuros atracos y salvaguardar a la comunidad estudiantil.