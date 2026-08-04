Reportan 7 muertos durante vacaciones de verano en Tamaulipas

Hasta el momento se han registrado 6 personas fallecidas en accidentes carreteros y una más en una playa de la entidad, según datos de Protección Civil

Con el fin de las dos semanas de vacaciones de verano, Tamaulipas contabiliza un saldo trágico en carreteras y playas del estado.

De acuerdo al reporte del Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, hasta el momento se han registrado 6 personas fallecidas en accidentes carreteros y una más en una playa de la entidad, además de 84 personas lesionadas y 45 accidentes viales.

Velocidad e imprudencia, las causas

El funcionario detalló que los siniestros han dejado también cuantiosos daños materiales y han obligado a la movilización constante de cuerpos de emergencia en distintos puntos del estado.

El exceso de velocidad y las imprudencias al volante siguen siendo las principales causas de los accidentes durante esta temporada vacacional.

Los tramos más peligrosos

Protección Civil identificó como los puntos con mayor incidencia de percances:

- Carretera Victoria - Monterrey

- Carretera Victoria - Matamoros

- Vía costera Soto la Marina - Rayones

- Entronque hacia Llera

En estos tramos se concentró el mayor número de choques, volcaduras y salidas de camino.

Operativo sigue activo

González de la Fuente informó que el operativo de seguridad y vigilancia se mantendrá activo hasta el cierre oficial del periodo vacacional escolar.

Hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y evitar maniobras de riesgo, para no engrosar la estadística en los últimos días de asueto.