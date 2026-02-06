Reportan 17 alertas de incendios forestales en Tamaulipas

Monitoreo satelital detecta focos en varios municipios mientras autoridades advierten que sequía y calor podrían intensificar siniestros y afectar ecosistemas

El inicio de la temporada de incendios forestales en Tamaulipas 2026 activó alertas ambientales tras detectarse múltiples puntos de calor en distintas regiones del estado. Datos del monitoreo satelital advierten que las condiciones climáticas y ambientales podrían favorecer la propagación de siniestros en las próximas semanas, por lo que autoridades mantienen vigilancia y estrategias preventivas.

Detectan alertas de incendios forestales con monitoreo satelital

Durante la última semana se registraron 17 alertas de alta confianza de incendios forestales en Tamaulipas, según información de Global Forest Watch (GFW), plataforma del World Resources Institute especializada en el monitoreo de recursos naturales. El periodo analizado comprende del 26 de enero al 2 de febrero de 2026.

La detección se realiza mediante tecnología satelital que permite identificar puntos de calor asociados a incendios forestales. De acuerdo con la plataforma, la temporada de incendios forestales tiene una duración aproximada de 19 semanas, tiempo en el que incrementa el riesgo de afectaciones a ecosistemas y zonas rurales.

En lo que va del año se han contabilizado 26 alertas de alta confianza en la entidad. El análisis histórico de la plataforma señala que esta cifra se mantiene dentro de parámetros considerados normales en comparación con registros desde 2012, aunque las condiciones ambientales pueden modificar el comportamiento de los incendios durante la temporada.

Municipio de Hidalgo concentra mayor número de alertas

El monitoreo ambiental indicó que el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, concentró el mayor número de alertas en las últimas cuatro semanas, al representar el 16% del total detectado en el estado. Este comportamiento fue catalogado como inusual en comparación con los datos históricos registrados en el mismo periodo desde 2012.

Otros municipios donde también se detectaron alertas fueron Llera, Padilla, San Fernando, Xicoténcatl y Victoria, zonas donde especialistas mantienen seguimiento para prevenir posibles afectaciones mayores.

La plataforma GFW utiliza el sistema VIIRS, el cual integra sensores de alta resolución que permiten identificar incendios activos, analizar su comportamiento y generar estimaciones que contribuyen a la toma de decisiones en materia ambiental y protección civil.

Incendios forestales han afectado miles de hectáreas en años recientes

Autoridades estatales informaron que durante 2025 se registraron 23 incendios forestales en Tamaulipas, los cuales afectaron una superficie total de 19,427.62 hectáreas. La mayor parte del daño se concentró en áreas con acumulación de hojarasca, seguida por zonas de arbustos y matorrales.

Estos incendios impactan directamente la biodiversidad, la calidad del suelo y los recursos naturales, además de generar riesgos para comunidades cercanas. Especialistas advierten que la recuperación de los ecosistemas puede tardar varios años dependiendo de la magnitud del daño.