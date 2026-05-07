Reporta Tamaulipas reducción histórica en movilidad migratoria

El Secretario informó que, tras la instalación de 31 centros de atención al migrante en los municipios con mayor afluencia, la capacidad bajó drásticamente

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, el Secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González, informó sobre la situación actual del fenómeno migratorio en la entidad, destacando un cambio significativo en los flujos de repatriación y rescate en comparación con años anteriores.

Cifras a la baja en la frontera

El funcionario detalló que, desde el inicio de la actual administración estadounidense, Tamaulipas ha recibido a cerca de 60,000 mexicanos repatriados provenientes de diversos estados. De esta cifra, aproximadamente entre 4,500 y 5,000 corresponden a personas originarias de Tamaulipas.

Sin embargo, el panorama actual es muy distinto. El Secretario informó que, tras la instalación de 31 centros de atención al migrante en los municipios con mayor afluencia, la capacidad se ha ajustado drásticamente.

Por instrucción del Gobierno Federal, la capacidad de atención en ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros se redujo de 2,500 a solo 200 personas.

"Realmente no hay movilidad, tampoco hay rescate", afirmó el Secretario, señalando que, a diferencia de las cifras masivas de antaño, el día de ayer se registraron únicamente 101 migrantes en los centros de atención. En cuanto al rescate de extranjeros, indicó que la cifra es mínima, con días en los que no se reporta un solo caso, lo que confirma una estabilización del fenómeno en la región.

El Secretario explicó que la estrategia ha sido coordinada estrechamente con el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de Estados Unidos.

Parte de este esfuerzo incluye una estrecha vinculación con clubes y federaciones de migrantes organizados en el extranjero, lo que ha permitido facilitar trámites esenciales para las familias.

Entre los logros destacados, resaltó el apoyo brindado para obtener la doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes, así como la gestión de cerca de mil pasaportes americanos.

Además, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes continúa brindando asistencia logística, apoyando con traslados a centrales de autobuses y aeropuertos para aquellos migrantes que desean trasladarse a otras entidades del país.

Finalmente, el titular de la Secretaría General de Gobierno hizo una distinción importante para la opinión pública: aclaró que existe una diferencia técnica entre el "rescate" (que se refiere a personas extranjeras) y la "repatriación" (que corresponde exclusivamente a ciudadanos mexicanos), reiterando que, bajo ambos rubros, Tamaulipas mantiene actualmente cifras controladas y una operación eficiente de asistencia humanitaria.