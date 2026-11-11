Reporta Tamaulipas reducción de 22.5% en delitos

El titular del poder ejecutivo, acudió al Complejo Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victoria para hacer entrega de 45 patrullas a la Guardia Estatal

El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo en entrevista que los resultados presentados esta mañana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubican a Tamaulipas entre las entidades con una reducción delictiva de 22.5 por ciento respecto al año anterior.

Villarreal reporta disminución en homicidios

El mandatario también señaló que, desde 2018, la entidad ha registrado una disminución cercana al 90 por ciento en homicidios. Como referencia, indicó que anteriormente se reportaban alrededor de 130 casos al mes, mientras que al 10 de noviembre se habían contabilizado dos homicidios en el estado.

Villarreal Anaya afirmó que el Gobierno estatal mantiene acciones para mejorar la seguridad y reconoció la participación ciudadana, así como la confianza en la Guardia Estatal.

“Han aumentado los reportes recibidos a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, lo que permite atender oportunamente los hechos delictivos que se presenten en el estado”, puntualizó.

Refuerzan corporaciones con equipo y tecnología

Al finalizar la entrevista dijo que han fortalecido a las corporaciones con equipamiento, capacitación y tecnología, incluidos drones, para apoyar las labores de investigación, prevención del delito y construcción de paz.

El titular del poder ejecutivo, acudió al Complejo Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victoria para hacer entrega de 45 patrullas a la Guardia Estatal.