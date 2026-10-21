Reporta Poder Judicial más de 70 mil asuntos concluidos

Tania Gisela Contreras López. magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, dio a conocer los resultados de su primer año de gestión

La magistrada presidenta, Tania Gisela Contreras López, presentó los resultados de su primer año de gestión y destacó medidas para reducir los tiempos de espera y atender el rezago judicial.

La presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, la magistrada Contreras López, afirmó que encabezar la institución representa un compromiso con la Constitución, la independencia judicial y, sobre todo, con las personas.

Durante el mensaje por el primer año de resultados, señaló que transformar la justicia exige responsabilidad y trabajo, así como construir una institución que responda a la ciudadanía y contribuya a la paz en Tamaulipas. Explicó que la nueva visión institucional se basa en cinco ejes: una justicia que resuelve, abierta e íntegra, cercana y humana, y que construye.

En el primer año se documentaron más de 200 acciones en el informe de labores. También reconoció que, al inicio de la gestión, era necesario conocer las condiciones reales de los tribunales, establecer metas y crear mecanismos para medir y evaluar su desempeño.

“Se comenzó a dar seguimiento a los asuntos que ingresan y se resuelven, la acumulación de expedientes, los tiempos para celebrar audiencias y las dificultades que retrasaban las respuestas”, señaló.

Entre las medidas implementadas mencionó la apertura de turnos vespertinos y la habilitación de audiencias durante los fines de semana. Además, se pusieron en marcha las audiencias exprés y las audiencias colectivas, con el propósito de agilizar la solución de ciertos conflictos, respetando las particularidades y los derechos de cada caso.

De acuerdo con los resultados presentados, en materia penal el tiempo de espera para celebrar una audiencia se redujo de cuatro meses a 15 días. En las salas unitarias de segunda instancia, se resolvió durante los primeros 100 días el rezago heredado de la administración anterior, con 1,034 asuntos concluidos. Asimismo, el tiempo promedio para dictar sentencia bajó de entre seis y ocho meses a siete semanas.

En materia familiar se concluyeron más de 42 mil asuntos, mientras que en los juzgados menores se reportó un aumento de 2,003 a 3,876 casos concluidos. En total, el Poder Judicial cerró 70,365 asuntos durante su primer año, cifra que, según la institución, superó en 11,365 el récord anual anterior.

La magistrada presidenta sostuvo que el valor de estos resultados va más allá de las cifras: menos expedientes acumulados y menores tiempos de espera significan menos incertidumbre para quienes buscan una respuesta judicial. “Nuestra meta no es nada más resolver expedientes, es convertir a la justicia en un motor de paz y al Poder Judicial en una institución de excelencia”, concluyó.