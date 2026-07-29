Reporta CRUM 4 personas fallecidas en accidentes carreteros

El Centro Regulador de Urgencias Médicas reportó un incremento del 30% en accidentes vehiculares y de motocicletas durante el actual periodo vacacional

El titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas, (CRUM) en Tamaulipas, Luis Adolfo Yhave López Salas, reportó un incremento del 30% en accidentes vehiculares y de motocicletas durante el actual periodo vacacional de verano, registrando una estadística de 20 aparatosos accidentes con resultado de 4 personas fallecidas y 46 lesionados, tan solo en los tramos que convergen a la capital del estado.

“Ha tenido un incremento, un incremento principalmente en accidentes de vehículo automotor, en accidentes de motocicleta también se ha visto un ligero incremento en esta temporada”, señaló.

Dijo que, del lunes de la semana anterior a la fecha, se ha registrado un notable incremento en la movilidad de las personas, situación que ha generado también un aumento en los requerimientos de servicios.

Ante esta situación, expuso una serie de recomendaciones como respetar las reglas de tránsito y los límites de velocidad, no conducir cansado, ni consumir bebidas embriagantes o sustancias que alteren el estado de alerta son de suma importancia para prevenir accidentes viales.

En este sentido dijo que, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se ha reforzado la atención de los servicios de emergencias en las carreteras del estado, así como los mensajes de difusión preventiva.

“En lo que va de este periodo vacacional se ha incrementado la demanda de los servicios del CRUM. Destacan los accidentes de vehículos automotores, así como los casos de pacientes que presentan complicaciones agudas de enfermedades crónicas en sus hogares”, refirió López Salas.

El CRUM tiene presencia en distintas carreteras de la entidad y en los municipios de Jiménez, Soto la Marina, Aldama, El Mante, Hidalgo, Palmillas y Padilla, con una unidad en cada uno de ellos y actividad las 24 horas del día para cubrir la demanda de atención.