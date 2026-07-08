Replantean modelo de Viviendas del Bienestar ante baja demanda

Los propios desarrolladores ya analizan realizar modificaciones al modelo habitacional para hacerlo más atractivo a la población

A pesar de la escasa aceptación que han tenido las Viviendas del Bienestar en Reynosa, el proyecto de construcción continúa. Sin embargo, los propios desarrolladores ya analizan realizar modificaciones al modelo habitacional para hacerlo más atractivo a la población.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Roberto Avilés Arizpe, explicó que algunos desarrolladores consideran dejar de construir edificios multifamiliares de cuatro niveles y optar por viviendas de menor altura, con la expectativa de facilitar su comercialización.

"Lo que algunos desarrolladores están tomando en cuenta es, a lo mejor, no hacerlos de cuatro pisos, a lo mejor de menos pisos para que se alcancen a colocar; obviamente eso genera que cambien un poco los números, pero al final del día la vivienda del bienestar sigue", expresó.

Mientras se analizan estos ajustes, el programa mantiene su ritmo de construcción. En ciudades como Reynosa continúan edificándose miles de viviendas, aunque la respuesta de los compradores sigue siendo limitada.

Avilés Arizpe señaló que el proyecto contempla una importante meta de construcción para los próximos años.

"El proyecto de las casas del bienestar está considerado para cerca de 35 mil viviendas, cerca de 9 mil viviendas por año", comentó.

A este escenario se suma el incremento en el costo de los materiales de construcción, factor que también impacta la viabilidad económica de los desarrollos y representa un reto adicional para las empresas del sector.

El dirigente de la CMIC indicó que durante los últimos meses se han registrado aumentos en insumos indispensables para la construcción.

"El costo fuerte fue hace dos meses con el tema de asfalto y, obviamente, los derivados que pegaron en el tema de los plásticos; el tema de los incrementos en los concretos, en los agregados, es algo de incremento normal del 7, 8 o hasta 10 por ciento", señaló.

Aunque el programa de Viviendas del Bienestar continúa avanzando, la baja demanda en Reynosa ha obligado a los desarrolladores a replantear el tipo de construcciones que ofrecen, mientras buscan un esquema que responda mejor a las preferencias de las familias y permita dar salida a las viviendas que actualmente permanecen sin colocarse.