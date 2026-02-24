Repatrían menores mexicanos por Nuevo Laredo desde EUA

Cada mes, Estados Unidos repatría entre 10 y 12 menores mexicanos detectados de manera ilegal, a través de Nuevo Laredo. El Instituto Nacional de Migración recibe a los menores en el puente internacional y los entrega al Sistema DIF para su cuidado y reintegración familiar segura.
Homologación de criterios para repatriación
Viviano Vázquez, director del Sistema DIF Nuevo Laredo, señaló que durante la reciente reunión estatal de procuradores de niñas, niños y adolescentes se homologaron criterios para atender a los menores migrantes y asegurar su regreso a las familias correspondientes.
“Homologar cuál va a ser el criterio para nosotros podérselos regresar o reintegrar a las familias donde nacieron, es decir, a sus padres o tutores, se homologó un criterio también, estuvimos analizando los formatos que se van a llevar a cabo para esas repatriaciones y para tener un control de cuando llegan los niños cómo están llegando, a unos los están mandando a Matamoros, a otros los están mandando a Chiapas, a otros los están mandando a Ciudad Juárez.”
Proceso de entrega y reintegración familiar
Los menores son recibidos en el Sistema DIF, donde se registra su información en una plataforma nacional. Se contacta a padres o tutores en cualquier parte del país para garantizar que cada niño sea repatriado y reintegrado a su hogar de manera segura.
“Los niños llegan al Sistema DIF, muy específico en CAMEF, se llena la información en una plataforma nacional, nos los entrega el Instituto Nacional de Migración y nosotros lo que hacemos es contactar a un padre o tutor de cualquier parte del país para que puedan recoger y el niño sea repatriado y reintegrado a su hogar o a su familia. Aproximadamente nosotros, aquí hemos recibido, traemos muy bajo el, la repatriación, lo que yo tengo entendido y lo que estoy enterado es que los están mandando a otros lugares, a otras partes de México. Aquí nosotros tenemos alrededor de 10 a 12 menores repatriados mensualmente.”