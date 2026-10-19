Repatrian 26 loros mexicanos; resguardan en Ecopark Matamoros

Los 45 días de aislamiento sanitario tienen como objetivo descartar enfermedades que puedan representar riesgos para las propias aves y la fauna del país

Un total de 26 loros mexicanos que fueron asegurados en Texas cuando eran transportados sin documentación que acreditara su procedencia legal fueron repatriados a México y quedaron bajo resguardo de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Ecopark Matamoros, donde permanecerán durante 45 días en cuarentena sanitaria.

El grupo está integrado por cinco loros cabeza amarilla (Amazona oratrix) y 21 loros coroniblancos (Pionus senilis), especies afectadas por el tráfico ilegal de fauna silvestre y sujetas a medidas de protección nacional e internacional.

Repatrían a México 26 loros asegurados en Texas por falta de documentos

Los ejemplares fueron asegurados el pasado 17 de septiembre por personal de la Patrulla Fronteriza de Texas, durante la revisión de un vehículo particular conducido por un ciudadano estadounidense que había cruzado el puente internacional Reynosa-Anzaldúas. Las aves eran transportadas sin los documentos necesarios para acreditar su legal posesión o procedencia.

Tras el aseguramiento, autoridades estadounidenses brindaron asistencia veterinaria y, mediante la coordinación entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Embajada estadounidense en México, se concretó su repatriación.

Ecopark Matamoros mantendrá a las aves en cuarentena durante 45 días

La entrega de los ejemplares a la Profepa se realizó en un punto fronterizo de Matamoros. Posteriormente, médicos veterinarios especializados los trasladaron a Ecopark, donde recibirán alimentación balanceada, vigilancia permanente y atención médica preventiva durante el periodo de cuarentena.

Los 45 días de aislamiento sanitario tienen como objetivo descartar enfermedades que puedan representar riesgos para las propias aves y la fauna del país, entre ellas la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la psitacosis, también conocida como fiebre del loro.