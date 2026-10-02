Reparan peligroso hundimiento en puente San Juan de Llera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio solución al hundimiento que ocasionaba afectaciones en las unidades que por ahí transitaban

Tras la gestión realizada por INFO7 ante el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, la solución llegó de manera inmediata.

El peligro que representaba el hundimiento del pavimento en el puente San Juan del municipio de Llera en la Carretera Federal 85, donde usuarios reportaron en nuestras redes sociales este problema que afectaba la suspensión de sus unidades desestabilizando el vehículo, ocasionaba accidentes registrados en los últimos meses.

Luego de exponer el caso, el funcionario estatal nos informó que si bien era competencia federal, gestionaría ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la solución inmediata del problema y en un par de días la dependencia federal mandó cuadrillas de trabajadores para dar solución a este hundimiento que ocasionaba afectaciones en las unidades que por ahí transitaban.

Está situación surgió tan solo en unos cuantos meses atrás, debido a lo fangoso del terreno y la presencia de lluvias, ya que se veía que recientemente habían ya rellenado con pavimento esta área, la cual volvió a presentar fallas.

Cabe mencionar que esta carretera, la Federal 85 México-Laredo, es la más antigua del país, la histórica Carretera Nacional que por décadas fue la única vía para llegar a la frontera, pero lamentablemente ha quedado en el olvido y solamente se le realizan algunas reparaciones parciales, sin contar con acotamientos o recarpeteo de tramos sumamente peligrosos que siguen poniendo en riesgo a los automovilistas.

El exhorto para los usuarios de estas vías para que hagan llegar sus demandas antes este medio a fin de continuar con la gestión ante las instancias respectivas para evitar tragedias.