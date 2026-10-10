Renuncia secretario de obras públicas de Nuevo Laredo

Tras tres décadas en la vida pública, el arquitecto busca incorporarse a la estructura partidista, mientras se le menciona como posible aspirante a la alcaldía

Este viernes, el arquitecto Carlos Germán De Anda Hernández presentó su renuncia al cargo de secretario municipal de Obras Públicas.

Mediante un oficio dirigido a la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, De Anda Hernández precisó que su intención es participar en las coordinaciones municipales del partido Morena para ser candidato a un cargo de elección popular.

“Con la mirada puesta en el futuro de nuestra ciudad y motivado por el deseo ferviente de seguir sirviendo a nuestra gente, presento mi renuncia formal a este noble cargo, siendo efectiva a partir de las 14:00 horas del día de hoy nueve de octubre del año en curso”, señaló.

En los últimos años, De Anda Hernández ha ostentado el puesto de secretario municipal. Anteriormente a ello, ha sido secretario de Planeación, secretario de Obras Públicas en diversas administraciones municipales, así como diputado local.

Extraoficialmente se menciona que el ahora ex funcionario busca ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo. En su carta de renuncia, precisó que busca una coordinación municipal.

“Tomo esta decisión para dar cabal cumplimiento a los lineamientos de la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con el firme propósito de participar en la definición de las coordinaciones municipales de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional en Tamaulipas.

“Dejo esta oficina llevando conmigo el gran orgullo de haber edificado, piedra por piedra, un municipio más próspero bajo tu brillante guía”, indica en el oficio.

Afirmó que seguirá construyendo un mejor Nuevo Laredo desde un nuevo espacio de participación.

Declaró que durante 30 años ha participado activamente en la vida pública de la comunidad.