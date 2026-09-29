Renueva Canacar su consejo directivo local en Nuevo Laredo

El nuevo dirigente del sector transportista asumió el cargo comprometiéndose a mejorar la agilidad y seguridad en el comercio exterior.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga delegación Nuevo Laredo renovó su consejo local encabezado por el empresario Ricardo Pillado Herrejón, quien tomó protesta este fin de semana durante un evento que reunió a líderes y funcionarios del comercio exterior a nivel local, estatal y federal.

Al tomar protesta, Pillado Herrejón se comprometió a trabajar para que los empresarios transportistas puedan trasladar las mercancías internacionales con agilidad y seguridad.

En su primer día al frente de la Canacar Nuevo Laredo, se reunió con el administrador de la aduana local, Erick Omar Salinas, a quien pidió evitar las constantes caídas del sistema aduanero, así como las fallas en el servicio de electricidad que se han presentado en el Puente Internacional del Comercio Mundial.

También inauguró las nuevas oficinas de la Canacar Nuevo Laredo, donde se tendrán reuniones y se hará el trabajo administrativo en beneficio del sector transportista.

Durante el evento protocolario en el que asumió el cargo, estuvieron presentes los tres diputados locales y la senadora de Tamaulipas, Imelda Sanmiguel, así como la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien le expresó su compromiso para continuar mejorando la infraestructura de Nuevo Laredo en bien del comercio internacional, que es la principal economía de esta frontera.