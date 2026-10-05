Renovaron convenio para ofrecer talleres gratuitos

El Instituto Municipal de la Mujer y el CECATI 193 brindan cursos de capacitación laboral con descuentos de hasta el cien por ciento.

El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo, renovó un convenio de colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, Cecati 193, y como resultado, ya se abrieron inscripciones para seis talleres de oficios con el cien por ciento de descuento para usuarias del Inmujer, y 50 por ciento para mujeres en general.

El acuerdo firmado por representantes del Inmujer y del Cecati, tiene beneficios importantes porque brindará empoderamiento económico a las neolaredenses, al permitirles estudiar, sin costo, el curso que consideren más adecuado a su perfil e intereses.

Al concluir la capacitación, tendrán conocimientos suficientes que les permitirán autoemplearse o ampliar sus oportunidades laborales.

Las opciones son, Inglés básico para operador de autotransporte de carga internacional, Administración desde cero, Diagnóstico del motor, Peinados y trenzados, Color y transformación en el cabello para dama y caballero, Mantenimiento y reparación de tarjetas electrónicas de refrigeración y climatización.

Para inscribirse y para acceder a la beca, pueden acudir a las oficinas del Inmujer ubicadas en la Calle Orizaba 3829, Colonia México, donde les darán una carta para que no les cobren la inscripción.

Para mayores informes, llamar al teléfono 867 717-0848.