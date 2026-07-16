Remolcan vehículos en operativo antialcohol en Matamoros

Las autoridades indicaron que el reforzamiento de estos operativos responde al incremento de percances automovilísticos registrados en la ciudad

Más de 10 vehículos fueron remolcados durante un operativo antialcohol realizado en Matamoros, como parte de las acciones implementadas por las autoridades municipales para reforzar la seguridad vial tras el aumento reciente de accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con información oficial, las unidades fueron enviadas al corralón luego de que sus conductores fueran detectados manejando en estado de ebriedad durante la jornada del martes.

Las autoridades indicaron que el reforzamiento de estos operativos responde al incremento de percances automovilísticos registrados en la ciudad, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol.

Asimismo, señalaron que los filtros de revisión continuarán aplicándose de manera aleatoria en distintos puntos de Matamoros con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y disminuir los riesgos para automovilistas y peatones.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad al momento de conducir y evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol.

Recordaron que abstenerse de manejar en estado de ebriedad es una de las principales medidas para prevenir tragedias y contribuir a la seguridad en las calles de Matamoros.